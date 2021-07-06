Mazlum Çimen kaza sonrası yaşadıklarını anlattı: Hayatımın klibini çektim!

"Üç kez aracım döndü"

Çimen kendisini arayan gazetecilere de kazayla ilgili detayları aktardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çimen, “Aşırı yağmur vardı. O sırada yanımdan hızlı bir cip geçti ve aşırı yağmur sebebiyle araç yandaki su yatağına çekti. Üç kez aracım döndü ve sonra orta refüje çarparak durdum.