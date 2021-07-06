Mazlum Çimen kaza sonrası yaşadıklarını anlattı: Hayatımın klibini çektim!
Müzisyen Mazlum Çimen yeni açılan Akçakoca Otoyolu’nda trafik kazası geçirdi.
Kaza geçiren ve sağlığının yerinde olduğunu belirten Mazlum Çimen, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, gözlerinin önünden tüm hayatının geçtiğini belirterek şu satırları kaleme aldı:
"Merhaba... Dün Akçakoca yolunda bir trafik kazası geçti başımdan... Ama gözlerimin önünden de yaşamımın tümü, iyi görüntülerde vardı kötü olanlarda... Bu konuda iyi bir yönetmen olmadığımı daha iyi anladım... Ama iyiyim... Hasarsız, yarasız, beresiz... Yüreğimiz hariç."
"Üç kez aracım döndü"
Çimen kendisini arayan gazetecilere de kazayla ilgili detayları aktardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çimen, “Aşırı yağmur vardı. O sırada yanımdan hızlı bir cip geçti ve aşırı yağmur sebebiyle araç yandaki su yatağına çekti. Üç kez aracım döndü ve sonra orta refüje çarparak durdum.
"Araba kullanılmaz halde"
Ben araçta tektim ve araç kiralıktı. O anda hayatımın klibini çektim resmen. Araba kullanılmaz halde ama şükür ben bir çizik bile almadan atlattım kazayı” dedi.