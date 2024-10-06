Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.