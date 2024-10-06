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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı. Mazhar Alanson, "Söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." açıklamasında bulundu.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.

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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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