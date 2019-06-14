Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu

Fit görüntüsünün sırrını açıkladı: "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli."