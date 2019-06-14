Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu
Sosyal medya hesabından sıklıkla spor yaptığı anları paylaşan Biricik Suden, her geçen gün geliştirdiği vücuduyla gündeme gelmeye devam ediyor.
İlker İnanoğlu ile olan 2 yıllık evliliğini 1988 senesinde bitiren Biricik Suden, 2003 yılında evlendiği Mazhar Alanson ile mutlu birlikteliklerine devam ediyor. Son yıllarda ise sıklıkla sporla uğraştığı bilinen Biricik Suden'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı vücudu, sosyal medyada yeniden olay olmayı başardı.
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı. Ayrıca 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.
Nasıl besleniyor?: Biricik Suden bir takipçisinden gelen, "Biricik Hanım nasıl besleniyorsunuz merak ediyorum.. Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? yorumu üzerine ünlü isim şu yanıtı verdi;
Fit görüntüsünün sırrını açıkladı: "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli."