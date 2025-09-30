Mazhar Alanson'dan yürek dağlayan açıklama! Kızının vedasını bakın nasıl öğrenmiş...

"ÇOCUĞUNUZ VEFAT EDERSE KALICI OLUYOR"

“Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor” diyen Alanson, “Arkadaşınızı kaybettiğinizde yalnız hissediyorsunuz ama onu kabullenebiliyorsunuz. Çocuğunuz vefat ederse bir müddet hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Tasavvufta da söylendiği gibi kabullenmek gerekiyor. İsyan etmedim” ifadelerini kullandı.