Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mazhar Alanson, kişisel hesabından Özkan Uğur'un gençlik fotoğrafını paylaştı bakın altına ne yazdı.
Takipçileriyle sadece konserlerinde değil aynı zamanda sosyal medya üzerinden de etkileşim halinde olan Mazhar Alanson, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
111
Özkan Uğur’un bir gençlik fotoğrafını hesabından paylaşan Mazhar Alanson bu fotoğrafa düştüğü not üzerinden Uğur ve oğlu Alişan ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti ve “Aynı oğlu Ali Şan” notunu düştü.
211
Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 1989 yılında Aysun Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Alişan adında bir oğlu var.
311
Özkan Uğur şu sıralar kanser tedavisi görüyor. İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapmıştı:
411