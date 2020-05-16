Mazhar Alanson eşi Biricik Suden koronavirüs testi yaptırdı görevliler eve geldi
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. Sağlık görevlileri evine gelip test yaptı.
Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini hala göstermeye devam ederken herkes tedbirlerini almaya da devam ediyor. MFÖ grubunun gurubu Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de koronavirüs testi yaptırarak tedbirini aldı.
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Biricik Suden, corona virüs testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları fotoğrafladı. Suden, Instagram hesabından paylaştı. 57 yaşındaki tasarımcı, "Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım" ifadelerini kullandı.
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Biricik Suden'in, takipçileri "İnşallah test sonuçları güzel çıkar" yorumlarında bulundu. Suden'in sonucunun ne olduğu henüz bilinmiyor.
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Öte yandan eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düşmüştü.
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