Mazhar Alanson eşi Biricik Suden ile paylaştı 'Ayrı odalar' yorumu olay oldu
Mazhar Alanson eşi Biricik Suden ile fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisi ise koronavirüs sebebiyle yaptığı yoruma Alanson cevabı yapıştırınca sosyal medyaya damga vurdu.
Koronavirüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı. Bir takipçisi Mazhar Alanson'un bu fotoğrafının altına, "Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz" mesajını yazdı.
Usta sanatçı da takipçisine, "Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!" cevabını verdi.
Peki, Mazhar Alanson kimdir?
Ortaokulu Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir. Mazhar Alanson tiyatrocu, oyuncu, müzisyen, ve beste yazarıdır. İlk adı çok fazla bilinmese de Mahmut'tur.