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Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

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Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu ancak hizmetler ve yedek parça tedarikinin devam edeceğini açıkladı.

Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Mazda Türkiye’nin internet sitesinde Türkiye’deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi.

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Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Sitede yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki ise devam edecek.

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Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Mazda Türkiye’nin sitesinde paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir.”

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Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

 Sözcü'de yer alan habere göre  Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X’ten  yaptığı paylaşımda kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek Mazda Türkiye’nin geçen sene sadece 183, bu yıl 10 ayda da 200 adet satış yaptığını kaydetti.

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