Mazda, Türkiye’de araç satışını durdurdu

Sözcü'de yer alan habere göre Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X’ten yaptığı paylaşımda kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek Mazda Türkiye’nin geçen sene sadece 183, bu yıl 10 ayda da 200 adet satış yaptığını kaydetti.