Mayoyla kara yatan Pelin Akil korona oldu! Zatürre, faranjit dedi ama...
Mayosuyla kendini kar yığınına atan oyuncu Pelin Akil koronavirüse yakalandığını duyurdu! Hasta olan Pelin Akil takipçilerini uyardı!
İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, özellikle yurtdışında trend olan, sosyal medyadaki mayoyla kara atlama akımına uydu. Pelin Akil mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı. takipçi ve ünlüler camiasından dostlarının 'hasta olacaksın' yorumları gerçek oldu. Pelin Akil koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sosyal medyada akım yarattı ama sonu koronavirüsle bitti
Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı. Mayosunu giyip bahçesindeki bembeyaz kar yığınına kendisini bırakan Pelin Akil, videosuyla gündem oldu ancak hastalıktan da kurtulamadı.
"Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi ama korona çıktı!
Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
"PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz"
İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.