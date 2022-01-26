Mayoyla kara yatan Pelin Akil korona oldu! Zatürre, faranjit dedi ama...

Sosyal medyada akım yarattı ama sonu koronavirüsle bitti

Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı. Mayosunu giyip bahçesindeki bembeyaz kar yığınına kendisini bırakan Pelin Akil, videosuyla gündem oldu ancak hastalıktan da kurtulamadı.