Mayosuyla paylaşım yapan Beren Saat'e ilk yorum bakın kimden geldi beğeni yağdı

Beren Saat'in mayolu pozuna dört yüz bine yakın beğeni geldi. Saat, bayram tatili için paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Saat, paylaşımına şu notu düştü:

''Aylarca bekleyip yeniden el ele olabildiğimiz her gün bayrammış aslında... Bizi yetiştirenlere, sevmeyi ve güçlü olmayı öğretenlere... Sevgiyle.. #iyibayramlar''