Mayolu fotoğrafına Photoshop yapınca fena yakalandı! Hilal Altınbilek gündem oldu
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'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun, bir fotoğrafında Photoshop'un dozunu kaçırdığı görüldü. Hilal Altınbilek'e takipçileri peş peşe yorum yaptı.
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan Hilal Altınbilek, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan oyuncu, düzgün fiziğine rağmen Photoshop yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu dillere düştü.
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Hilal Altınbilek, teknede verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
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1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, Photoshop yapmak isterken takipçilerinin diline düştü.
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Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu.
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