Mayolu fotoğrafı patlayan Çelik Erişçi'den 'dolar, benzin, zam' isyanı Cübbeli Ahmet Hoca'ya devretti
Şarkıcı Çelik yıllar evvel kariyerinin başında plajda sere serpe güneşlendiği mayolu fotoğraflarının sosyal medyada yeniden gündem olmasına isyan ederek fotoğrafı yayınlayanlara "Cübbeli Ahmet Hoca 10 tane daha “ Manyak manyak işler “ diye şarkı yapsa yine toplamazsınız" dedi.
90'lar Türkçe Pop'un en popüler gruplarından İzel-Çelik-Ercan'ın dağılasının ardından kariyerine solo albümleriyle devam eden Çelik Erişçi, sosyal medyada yıllar önce gençlik yıllarında çekilmiş mayolu fotoğrafı viral olunca fena kızdı! Kişisel sosyal medya hesabından ilgili fotorğafı kendisi de paylaşan Çelik, gönderisini yorumlara kapatarak uzun uzadıya isyanını yazdı; dolar'ın 20 TL bandından 15 TL'lere gerilediğini, benzin zamlarını, artan gıda fiyatları gibi pek çok ekonomik problemi anımsatan Çelik, "Cübbeli Ahmet Hoca 10 tane daha “ Manyak manyak işler “ diye şarkı yapsa yine toplamazsınız" dedi.
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile siyasete girdi: Hercai' , ' Bu şehirde sana aşık biri var' , 'Yaman Sevda', 'Artık Devir Değişti' gibi pek çok hit şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü şarkıcı Çelik, geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldığı haberleriyle gündemi sallamasının ardından yıllar önce çekilmiş mayolu fotoğrafının patlamasıyla yeniden gündemde...
"E tabi devir değişti, ama Çelik değişmedi" : Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullanarak, 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Çelik'in Zafer Partisi'yle siyasete atıldığını duyurmuştu.
Şarkıcı Çelik, siyasete atılmasıyla gündemi sallamasının ardından, sosyal medyada 'Sokopop' adlı ünlülerin ve yaşanan bazı önemli toplumsal-magazinsel olayların geçmişteki fotoğraflarını paylaşan sayfanın, yıllar önce plajda sere serpe uzandığı mayolu fotoğrafını servis etmesine isyan etti.