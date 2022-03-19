Mayolu fotoğrafı patlayan Çelik Erişçi'den 'dolar, benzin, zam' isyanı Cübbeli Ahmet Hoca'ya devretti

90'lar Türkçe Pop'un en popüler gruplarından İzel-Çelik-Ercan'ın dağılasının ardından kariyerine solo albümleriyle devam eden Çelik Erişçi, sosyal medyada yıllar önce gençlik yıllarında çekilmiş mayolu fotoğrafı viral olunca fena kızdı! Kişisel sosyal medya hesabından ilgili fotorğafı kendisi de paylaşan Çelik, gönderisini yorumlara kapatarak uzun uzadıya isyanını yazdı; dolar'ın 20 TL bandından 15 TL'lere gerilediğini, benzin zamlarını, artan gıda fiyatları gibi pek çok ekonomik problemi anımsatan Çelik, "Cübbeli Ahmet Hoca 10 tane daha “ Manyak manyak işler “ diye şarkı yapsa yine toplamazsınız" dedi.