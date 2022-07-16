Maymun çiçeği virüsünün yeni belirtileri keşfedildi!
Henüz koronavirüs salgınının yaralarını atlatamamışken ve vaka sayıları ülkemizde giderek artarken, şimdi de maymun çiçeği virüsü paniği giderek artıyor.
İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre maymun çiçeği hastalığının belirtilerinde değişiklikler gözlendi.
Şu ana kadar 50'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsü vakaları bilim insanlarını bu yönde çalışmaya yönlendirdi.
Yapılan yeni araştırmada hem vakaların arttığı hem de virüsün beklenen orandan 12 kat daha fazla mutasyona uğramış olduğu keşfedildi.
İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir çalışma, yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; genital ve anal bölgelerdeki cilt lezyonları da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiğini ortaya çıkardı.