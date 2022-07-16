Maymun çiçeği virüsünün yeni belirtileri keşfedildi!

İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir çalışma, yeni varyantın daha önceki vakalarda görülen yorgunluk ve ateş yerine; genital ve anal bölgelerdeki cilt lezyonları da dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara benzer semptomlarla birlikte geldiğini ortaya çıkardı.