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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı.

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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Bir ülkede daha görüldü

Maymun Çiçeği virüsü 2'ye ayrılıyor

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

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