Mayıs'ta dilekçe veren ikramiyeyi alacak! Emekliye çifte bayram

İLK KEZ İKRAMİYE ALACAKLARA MÜJDE

Bu yıl şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ilk kez ikramiye alacak. Kanun gereği bayram ikramiyesi, bayramın yer aldığı ayda emekli aylığı alan kişilere ödeniyor. Bu kapsamda mart ve nisan ayında emeklilik dilekçesi verenlerin yanı sıra, mayıs ayında dilekçe verip henüz aylığı bağlanmamış olanlar da ikramiyelerini ilk maaşlarıyla birlikte alacaklar. Ayrıca, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emekli olanlar da bu yılki Kurban Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye hakkı kazanacak. Emekliliği henüz kesinleşmemiş olanlar için ikramiye, aylık bağlanma işlemi tamamlandıktan sonra yatırılacak.