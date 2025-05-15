Mayıs'ta dilekçe veren ikramiyeyi alacak! Emekliye çifte bayram
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Kurban Bayramı’nda 4 bin lira ikramiye verilecek. Şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yapanlar da bu bayramda ilk kez ikramiye alacak. Gazeteci Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesiyle ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar…
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak bayram öncesinde, milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Ödemelerin haziran ayının ilk günlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başlatılmıştı. İlk etapta 1.000 TL olarak verilen ikramiye, 2021 yılında 1.100 TL’ye, 2023 yılında 2.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 Ramazan Bayramı’nda 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiye, bu yıl mart ayında alınan kararla 4.000 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 4.000 TL ikramiye alacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı.
İLK KEZ İKRAMİYE ALACAKLARA MÜJDE
Bu yıl şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ilk kez ikramiye alacak. Kanun gereği bayram ikramiyesi, bayramın yer aldığı ayda emekli aylığı alan kişilere ödeniyor. Bu kapsamda mart ve nisan ayında emeklilik dilekçesi verenlerin yanı sıra, mayıs ayında dilekçe verip henüz aylığı bağlanmamış olanlar da ikramiyelerini ilk maaşlarıyla birlikte alacaklar. Ayrıca, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emekli olanlar da bu yılki Kurban Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye hakkı kazanacak. Emekliliği henüz kesinleşmemiş olanlar için ikramiye, aylık bağlanma işlemi tamamlandıktan sonra yatırılacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA DAHİL
İlk kez mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında dul ve yetim aylığı bağlanan kişiler de bu Kurban Bayramı’nda 4.000 TL tutarındaki ikramiyeden yararlanacak.