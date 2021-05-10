Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalar, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Rize’de hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yaylalara mayıs ayında kar yağdı.
16
Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 1550 rakımlı Galer Düzü yaylası, dün başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
26
Tam kapanma sürecini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayısta yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadıklarını söyledi.
36
Yaylaya ineklerini çıkardığını söyleyen Mahmut Şahin, “Sabah hava çok güneşliydi, dönüşte kar yağışı başladı. Burada 4 mevsimi yaşıyoruz” dedi.
46