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Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalar, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

Rize’de hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yaylalara mayıs ayında kar yağdı. 

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Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

Çamlıhemşin ilçesine bağlı, 1550 rakımlı Galer Düzü yaylası, dün başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

Tam kapanma sürecini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayısta yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadıklarını söyledi.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Rize yaylaları bembeyaz oldu

Yaylaya ineklerini çıkardığını söyleyen Mahmut Şahin, “Sabah hava çok güneşliydi, dönüşte kar yağışı başladı. Burada 4 mevsimi yaşıyoruz” dedi.

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