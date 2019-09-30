Max Kruse yine herkesi şaşırtacak! Önce İstiklal Marşı şimdi de Türkçe
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmesiyle gündem olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, şimdi de Türkçe öğrenmeye başladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde okunan İstiklal Marşı'na Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse da eşlik etmiş. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, dev derbi öncesi düzenlenen maç seremonisinde milli marşımızı söylemişti.
Davranışlarıyla ve performansıyla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Kruse taraftarları şaşırtmaya devam edecek. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Türkiye ve Türk kültürüne iyice alıştı. İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başlayan Alman yıldız Türkçe de öğreniyor.
Max Kruse, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk olan menajeri Ersin Akan'a İstiklal Marşı'nı öğrenmek ve maçlarda İstiklal Marşı'nı okumak istediğini söylüyor. Bunun üzerine menajer Ersin Akan, Alman yıldıza İstiklal Marşı'nı öğretiyor, birlikte İstiklal Marşı'nı dinleyerek çalışıyorlar.
"İstiklal Marşı'nın Türkler için özel bir anlamı var"
Alman yıldız, İstiklal Marşı'nı söylemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu; "İstiklal Marşı'nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım"