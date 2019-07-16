Mavi yelken balığı Antalya Kemer'de görüntülendi! Dünyanın en hızlısı

Korumamız gerekir: "Zaman zaman senede bir iki kere bölgemize gelebiliyor. Şu anda ekiplerimiz korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık, o yüzden korumamız gerekir"