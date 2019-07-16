Mavi yelken balığı Antalya Kemer'de görüntülendi! Dünyanın en hızlısı
Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak adını yazdıran mavi yelken balığının yavru olanı, Antalya'nın Kemer ilçesinde görüntülendi.
Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Marlin Fish Spearfishing (mavi yelken balığı), Kemer ilçesindekileri şaşkına çevirdi. Bazılarının yunusa bazılarının da kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre yatlar ve gezi tekneleri arasında yüzdü.
Renkleri ve hareketleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan balık, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Balık, zarar görmemesi için bölgeye gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yönlendirerek, marina dışına çıkardı.
G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, olay hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil."
Korumamız gerekir: "Zaman zaman senede bir iki kere bölgemize gelebiliyor. Şu anda ekiplerimiz korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık, o yüzden korumamız gerekir"