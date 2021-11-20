Mavi Marmara gemisi icradan satılığa çıktı! Haydutlar saldırdı

Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 2yıl önce satılmıştı. RO-RO gemisi olarak çalışması için güvertesi sökülmüş ve yük taşımacılığında kullanılmaya başlanmıştı. Geminin sökülmesi Mavi Marmara olayına ihanet olarak yorumlanmış ve tepki görmüştü. Mavi Marmara Gemisi 'Anatolian' ismini almış ve yük taşımacılığına başlamıştı.