Mavi Marmara gemisi icradan satılığa çıktı! Haydutlar saldırdı
FİLİSTİN'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. Mavi Marmara 2 yıl önce satılmış ve sökülerek yük gemisi olarak kullanılmaya başlanmıştı.
Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 2yıl önce satılmıştı. RO-RO gemisi olarak çalışması için güvertesi sökülmüş ve yük taşımacılığında kullanılmaya başlanmıştı. Geminin sökülmesi Mavi Marmara olayına ihanet olarak yorumlanmış ve tepki görmüştü. Mavi Marmara Gemisi 'Anatolian' ismini almış ve yük taşımacılığına başlamıştı.
Ancak gemi 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'nce yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu.
Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi.
Deniz haydutları tarafından saldırıya uğradı
Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.