Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti
Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy yaşamını yitirdi. Toksoy, bir süredir savaştığı kanserle mücadelesini kaybetti.
Bir süredir kanserle mücadele veren döneminin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden ve 61. günün sonunda hayatını kaybeden Nejat Toksoy’un ölüm haberi sosyal medyadan duyuruldu.
Nejat Toksoy'un ölümü, Mavi Işıklar'ın Twitter hesabından şu paylaşımla duyuruldu: ''Mavi Işıklar'ın efsane solisti Nejat Toksoy'u ebediyete uğurluyoruz. Can dostumuz, 10 Temmuz 2019 çarşamba günü Karacaahmet Şakirin camisinde kılınacak öğle namazını müteakiben Ihlamurkuyu Aile kabristanına defnedilecektir.''
Nejat Toksoy kimdir?
1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu.
'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.