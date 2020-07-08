Mavi Balina ve 'Momo'dan sonra 'Mavi Bebek' kabusu! Çok daha tehlikeli

Kaygı ve korku duygularından besleniyor

Leven Erarslan, "'Mavi Bebek' çok da yeni değil. Daha önceden var olan; fakat ülke gündemine yeni giren bir uygulama. Özellikle sosyal medya üzerinden insan beynini 'amigdala' adı verilen kaygı ve korku bağlamına vurgu yaparak, ses, görüntü ve multimedya gibi destekleyici vurgularla etkiliyor." dedi.