Mauro Icardi'den şok eden Galatasaray ve transfer sözleri! Evlilik sorusuna ise bakın ne yanıt verdi

Soru: "Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?"

Mauro Icardi: "Kesinlikle kutlayacağız."

"BOCA JUNIORS KESİNLİKLE YASAK"

"Onun Arjantin’de oynamasını ister miydin? Boca?"

China Suarez: "Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak."

Mauro Icardi: "Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ancak daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum."