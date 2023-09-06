Mauro Icardi yeni araba satın aldı dünyada gündem oldu! Sadece 3 kişide var
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabasını aldı. 30 yaşındaki golcünün arabasından dünyada sadece 3 kişide var.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kendisine bir Rolls-Royce aldı ve bu lüks araba, sadece normal bir arabadan ibaret değil.
Sadece 3 kişide var
Icardi’nin, yeryüzündeki en pahalı arabayı satın alması, dünyanın dört bir yanında gündem oldu. Arjantinli futbolcunun aldığı 26 milyon Euro değerindeki, kişiye özel tasarlanan Rolls-Royce (Boat Tail) marka araç, dünyada sadece 3 kişide bulunuyor.
Bunlardan biri Jay Z/ Beyonce çifti, diğeri inci ticareti yapan ve adı gizlenen bir milyarder, üçüncüsü de Mauro Icardi. 1813 adet özel parçadan oluşan arabanın arkasında iki kişilik piknik bölümü, iki adet şampanya buzdolabı, açılır kapanır şemsiye gibi detaylar yer alıyor.
600 beygir gücünde
Dört yıldır yapım aşamasında olan Boat Tail'de mutlak lüks, pembe altın dokuma iplik kaplaması, kraliyet ceviz kaplaması ve pembe altın Spirit of Ecstasy ızgarası bulunuyor.