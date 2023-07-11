Mauro İcardi imza için İstanbul'a geliyor! Karısı Wanda Nara duyurdu...

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, İcardi'nin imza için İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. İcardi için Galatasaray kaç para ödeyecek? İşte ayrıntılar...