Mauro İcardi imza için İstanbul'a geliyor! Karısı Wanda Nara duyurdu...
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi geldi. Yıldız futbolcunun hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara yıldız golcünün imza için İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, İcardi'nin imza için İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. İcardi için Galatasaray kaç para ödeyecek? İşte ayrıntılar...
Galatasaray yönetimi, Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı ve 10 milyon Euro bonservis ücretini ödemeyi kabul etti.
Arjantinli forvet ile 3+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık 10 milyon Euro maaş için anlaşmıştı.
Anlaşma sağlanması üzerine Icardi'nin hem menajeri hem de eşi Wanda Nara, futbolcunun Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.