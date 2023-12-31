Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak
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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer dönemini de sezon başında olduğu gibi hareketli geçirmesi beklenen Aslan'da Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda performansıyla eleştirilen yıldız oyuncunun veda edeceğini yazdılar.
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde ikinci sırada.
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Son olarak Fenerbahçe karşısında beklentilerin altında bir oyun sergileyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de elenerek Avrupa Ligi'ne gerilen sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada da Sparta Prag ile eşleşti.
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Yeni yılda ilk mücadelesini Konyaspor'a karşı verecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek.
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