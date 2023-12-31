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Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

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Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer dönemini de sezon başında olduğu gibi hareketli geçirmesi beklenen Aslan'da Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda performansıyla eleştirilen yıldız oyuncunun veda edeceğini yazdılar.

Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde ikinci sırada.

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Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

Son olarak Fenerbahçe karşısında beklentilerin altında bir oyun sergileyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

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Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de elenerek Avrupa Ligi'ne gerilen sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada da Sparta Prag ile eşleşti.

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Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor iddiası! Bu iki takımdan birine imza atacak

Yeni yılda ilk mücadelesini Konyaspor'a karşı verecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek.

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