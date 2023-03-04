Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ merkez üssü olmakla birlikte 10 ilde etkisini gösteren ve 'asrın felaketi' olarak anılan 7,7'lik depremler sonrası, tüm spor camiası tek yürek olurken, yaşanan bu hadisenin ardından TFF ligleri erteleme kararı almıştı. Deprem felaketi sebebiyle de liglerin bitiş tarihi uzayabilir. Galatasaray'da ise Mauro Icardi endişesi yaşanıyor. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı ise belli oldu. İşte detaylar...
Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig, TFF tarafından 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlamak üzere ertelenmişti. Bu yüzden maçlar kayacağı için sezonu bitişi de Haziran ayını bulabilir.
Verilen aranın ardından lig maçları mart ayının başında başlarken, ligin haziran ayına sarkmasıyla beraber ligin bitiş süresi uzayabilir ve sözleşmesi yaz aylarının başında bitecek olan futbolcular için bir belirsizlik ortaya çıkmıştı.
Bu durumdan etkilenen kulüplerin başında Galatasaray gelirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.
Normal şartlarda Galatasaray, Süper Lig'deki son maçını deplasmanda Atakaş Hatayspor'la Fenerbahçe ise iç sahada Gaziantep FK ile oynayacaktı. Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldığı için sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda oynayacak.