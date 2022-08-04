Masumlar Apartmanı'nın yerini dolduracak bomba proje geliyor! Seyirciyi ekrana kitleyecek

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartman dizisi iki sezon yayınlanmış, geçtiğimiz sezon Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasıyla dizi eski heyecanını kaybetmişti. Final yaparak izleyicisine veda eden dizinin yerine bomba bir proje geliyor. Tv100’de yer alan habere göre, hazırlıkları süren proje Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazılıyor. "Cennet’in Çocukları” adını taşıyacak dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor.