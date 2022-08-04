Masumlar Apartmanı'nın yerini dolduracak bomba proje geliyor! Seyirciyi ekrana kitleyecek
Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı geçtiğimiz sezon başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasıyla eski heyecanını kaybetmişti. TRT'nin iddialı yapımlarından olan dizi final yaparak izleyicisine veda etmişti. TV100'de yer alan habere göre Masumlar Apartmanı'nın yerini dolduracak proje geliyor. Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazılan projenin ismi "Cennetin çocukları" oldu. İşte haberin detayları...
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartman dizisi iki sezon yayınlanmış, geçtiğimiz sezon Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasıyla dizi eski heyecanını kaybetmişti. Final yaparak izleyicisine veda eden dizinin yerine bomba bir proje geliyor. Tv100’de yer alan habere göre, hazırlıkları süren proje Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazılıyor. "Cennet’in Çocukları” adını taşıyacak dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor.
Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz sezon ekrana veda etmişti. Şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinin yerine gelecek olan proje belli oldu.
15 Mayıs 2020’de ekran macerasına başlayan dizi, 2 sezon boyunca yayınlandı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İç Yüzü romanının ‘Çöp Apartman’ bölümünden uyarlanan dizi özellikle ilk sezonuyla reytingleri alt üst etmişti.