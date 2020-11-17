Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf
TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı adlı dizide oynayan Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla ilgili açıklamada bulundu.
Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. 31 yaşındaki güzel oyuncunun aşk hayatı da hayranlarının merak radarına girdi.
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye aşık olamadığını söylediği öğrenildi.
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Farah Zeynep, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.
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Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı.
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