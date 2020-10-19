Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah babasıyla pozunu paylaştı

''Canım babam, ne olursa olsun yanımda olan, başımın dimdik durmasının en büyük sebebi, müziğimin kaynağı, hayatımın mimarı, ailemizin yaramazı... Senin kızın olduğum için hep şükrediyorum. Sen hep beni böyle öp, ben hep senin bebef’in kalayım. Seni çok seviyorum.''