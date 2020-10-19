Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah babasıyla pozunu paylaştı
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, babasıyla pozunu Instagram'dan paylaştı.
Salı gecelerinin reyting listelerini alt üst eden dizisi Masumlar Apartmanı’nın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğuyla yine beğenileri topladı. Masumlar Apartmanı projesiyle büyük ses getirmeyi başardı.Farah, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak babasıyla paylaştığı sevgi dolu fotoğrafı takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Farah Zeynep Abdullah, fotoğrafının altına şu notu düştü:
''Canım babam, ne olursa olsun yanımda olan, başımın dimdik durmasının en büyük sebebi, müziğimin kaynağı, hayatımın mimarı, ailemizin yaramazı... Senin kızın olduğum için hep şükrediyorum. Sen hep beni böyle öp, ben hep senin bebef’in kalayım. Seni çok seviyorum.''
Farah Zeynep Abdullah: 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere’ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.