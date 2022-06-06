Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile ön balayında!
Son olarak TRT1'in en çok reyting alan ve ekranlara yeni veda eden Masumlar Apartmanı'nda Han karakteri ile akıllara kazınan Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor! Bodrum'da ön balayına çıkan çift, temmuz ayında Alaçatı'da dünya evine girecek!
Ekranlara yeni veda eden TRT1'in en çok izlenen dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor!
Daha önceden "Hayat Şarkısı", "Küçük Sırlar", " Kurt Seyit ve Şura"ve son olarak ekranlara yeni veda eden Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan 36 yaşındaki ünlü oyuncu 2. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Aşkları 2019 yılında başlamıştı..
Ünlü oyuncu Sokullu, 2019 yazında kalbini Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan iş adamı Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak'a kaptırmıştı.
Hiç acelemiz yok..
Sokullu-Özkaynak çifti Kasım 2021 yılında basın mensuplarının evlilik sorularına "Böyle çok mutluyuz, hiç acelemiz yok" diyerek cevap vermişti.