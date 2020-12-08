Masumlar Apartmanı'nın Han'ı bir zamanlar evliymiş bakın hem de kiminle!

Masumlar Apartmanı bu akşam 13. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden itibaren seyirciyi içine çekmeyi başaran dizinin konusunu gerçek hayattan alması ise reyting rekorları kırmasının bir diğer nedeni olarak görülüyor.

yeni bölümü