Masumlar Apartmanı'nın Han'ı bir zamanlar evliymiş bakın hem de kiminle!
TRT 1 ekranların daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile her hafta gündemde kalmayı başarıyor. Özellikle Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu performansı ile dillerde. Peki oyuncunun daha önce evli olduğunu biliyor muydunuz?
Masumlar Apartmanı bu akşam 13. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden itibaren seyirciyi içine çekmeyi başaran dizinin konusunu gerçek hayattan alması ise reyting rekorları kırmasının bir diğer nedeni olarak görülüyor.
yeni bölümü
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi, korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin, büyük sırlarla dolu ailesi olan Han ile bir kazada yollarının kesişmesini ve imkansızlıklarla dolu aşk hikayesini konu alıyor.
Dizideki tüm oyuncuların performansı izleyiciden ayrı ayrı alkış toplasa da Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu son günlerin en çok konuşulan ve takip edilen isimlerinden oldu.
Daha önce birçok dizide rol alan 35 yaşındaki oyuncu Birkan Sokullu'nun Masumlar Apartmanı ile yıldızı yeniden parladı. Salı akşamları ekran başına kilitlenen seyirci Birkan Sokullu hayatını araştırmaya başladı.