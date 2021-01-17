Masumlar Apartmanı'nın 2 yıldızına Cem Yılmaz teklif götürdü! Erşan Kuneri'ye istiyor

Diziyle ilgili yaptığı açıklamalarda Yılmaz "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullanmıştı.