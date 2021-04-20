Candaş Tolga Işık'ın "O nasıl bir sahneydi ya" demesi üzerine konuşan Ezgi Mola, şunları söyledi:

"Tokat atma sahnesinde ben kontrollüyümdür. Ben Farah'a 'tokat atacağım sen de onu al' dedim. Çok sert yapmamak istedim. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı.''