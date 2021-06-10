Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı sürprizle herkesi şaşırttı! Farah Zeynep Abdullah olay oldu
TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine sezon finali bölümüyle veda eden Farah Zeynep Abdullah, tüm ekibe çok özel bir sürpriz yaptı.
Sezonun en çok reyting alan işleri arasında bulunan Masumlar Apartmanı, 8 Haziran’da sezon finali yaptı. Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah son bölümde senaryo gereği ölerek yapımdan ayrıldı.
Diziden ayrılacağı günler öncesinden belli olan Abdullah'ın senaryodaki ağır dramatik sahnelere dayanamadığı ileri sürülmüştü.
Ölerek diziden ayrılan oyuncu, Twitter hesabından "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak." diyerek hakkında çıkan iddialara yalanlamıştı.
"Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu" diyen Farah Zeynep "Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci." ifadelerini kullanmıştı.