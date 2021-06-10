Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı sürprizle herkesi şaşırttı! Farah Zeynep Abdullah olay oldu

Ölerek diziden ayrılan oyuncu, Twitter hesabından "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak." diyerek hakkında çıkan iddialara yalanlamıştı.