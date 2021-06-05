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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor. Farah Zeynep'in ayrılığının ardından ortaya çıkan iddia ise güzel oyuncuyu kızdırdı.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara ara verecek. Sezon finali öncesi ise dizinin final sahnesi ifşa oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, kendi isteğiyle Masumlar Apartmanı'nı bırakma kararı aldı. Başarılı oyuncu çok yorulduğunu bu nedenle artık dizide oynamak istemediğini belirttiği iddia edildi. 

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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

Farah Zeynep'in Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra yeni işler için görüştüğünü ise gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah yeni iddiayla çileden çıktı

Ünlü oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık verdi. Ancak gazeteci iddiasında ısrar edince ilginç bir diyalog ortaya çıktı.

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