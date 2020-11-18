Masumlar Apartmanı'nda şoke eden ayrılık ünlü isim bıraktı gitti
TRT 1'in favori dizi Masumlar Apartmanı'nda yaşanan ayrılık seyircinin gözünden kaçmadı. Ünlü isim artık jenerikte bile yer almıyor.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerin favori dizi Masumlar Apartmanı, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesin beğenisini kazandı. Gerçek bir hikayeden uyarlama olan Masumlar Apartmanı zaman zaman güldürse de dün akşam Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakteriyle hüzne boğdu.
Öncesinde ise Han, herkesten sakladığı karısı İnci'ye çöp daireyi gösterdi. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareketle ise kardeşleri Gülben ve Safiye'nin güvenini kaybetti. Gülben hem Han'a hem de ablası Safiye'ye isyan bayrağını çekti.
Safiye, kardeşleri Han ve Gülben tarafından sevilmemeyi bilmemekle suçlansa da dizinin sonuna doğru gerçeğin bambaşka bir olay olduğu ortaya çıkar.
Safiye'ye kızan Han, evdeki herkesi yemeğe çıkarır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an ise Safiye'yi vurur.