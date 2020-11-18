Masumlar Apartmanı'nda şoke eden ayrılık ünlü isim bıraktı gitti

Öncesinde ise Han, herkesten sakladığı karısı İnci'ye çöp daireyi gösterdi. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareketle ise kardeşleri Gülben ve Safiye'nin güvenini kaybetti. Gülben hem Han'a hem de ablası Safiye'ye isyan bayrağını çekti.