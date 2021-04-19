BIST 1.385
DOLAR 8,08
EURO 9,71
ALTIN 460,53

Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

Masumlar Apartmanı dizisinde kazan dairesine kimin bağlandığı ortaya çıktı. Birçok kişi yanılgıya düştü.

Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

Son zamanlarda seyirciyi büyük bir merak içinde bırakan dizi Masumlar Apartmanı'n yeni bölüm tanıtımı yayımlandı. Yayımlanan yeni fragmanla beraber de büyük gizem çözüldü. Yarın yeni bölümü yayımlanacak olan dizide Safiye, Naci'nin klarnetini Bayram'ın Safiye'ye verir.

113
Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

Klarneti gören Safiye'nin hemen yanında annesi Hasibe'nin flütle gelmesi sinirleri bozar. Safiye ise hem Hasibe'den hem de klarnetten uzaklaşır. 

213
Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

Klarnetin kazan dairesindeymiş gibi yere düşmesi Naci'nin diziye döndüğünün sinyalini verdi. Esra, şüphelerini İnci'ye anlatır ve onu da ikan ederek kazan dairesine iner.

313
Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı

 Kazan dairesinin kapısını kıran ikili gördükleri karşısında şaşkınlık yaşarken zincirlenen kişinin de kim olduğunun yeni bölümde ortaya çıktığı görülür.

413