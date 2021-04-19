Masumlar Apartmanı'nda kazan dairesinde kimin olduğu ortaya çıktı herkes yanıldı
Masumlar Apartmanı dizisinde kazan dairesine kimin bağlandığı ortaya çıktı. Birçok kişi yanılgıya düştü.
Son zamanlarda seyirciyi büyük bir merak içinde bırakan dizi Masumlar Apartmanı'n yeni bölüm tanıtımı yayımlandı. Yayımlanan yeni fragmanla beraber de büyük gizem çözüldü. Yarın yeni bölümü yayımlanacak olan dizide Safiye, Naci'nin klarnetini Bayram'ın Safiye'ye verir.
Klarneti gören Safiye'nin hemen yanında annesi Hasibe'nin flütle gelmesi sinirleri bozar. Safiye ise hem Hasibe'den hem de klarnetten uzaklaşır.
Klarnetin kazan dairesindeymiş gibi yere düşmesi Naci'nin diziye döndüğünün sinyalini verdi. Esra, şüphelerini İnci'ye anlatır ve onu da ikan ederek kazan dairesine iner.
Kazan dairesinin kapısını kıran ikili gördükleri karşısında şaşkınlık yaşarken zincirlenen kişinin de kim olduğunun yeni bölümde ortaya çıktığı görülür.