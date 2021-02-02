Masumlar Apartmanı'nda herkes masum! Dizinin Gülben'i Merve Dizdar anlattı
TRT 1'in reyting rekoru kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben'i oynayan Merve Dizdar, diziye dair tüyoları verdi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı yayımladığı ilk günden beri herkesin favori dizisi haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan aslında bir gerçekliğe ışık tutan dizinin oyuncuları da başarılı performanslarıyla alkışları topladı.
Masumlar Apartmanı'ndaki kardeşlerden Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar da her hafta dizinin yayımlandığı akşam sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Son olarak ise Dizdar, Elele Dergisi'ne verdiği röportajla ön plana çıktı.
''Tüm karakterler, seyirciyle bağ kurmayı başarsa da Gülben deyince, özellikle sosyal medya yorumlarında 'Ah Gülben, üzümlü kekim' samimiyetinde bir bağ söz konusu... Bunun nedeni Gülben’in ''Masumlar Apartmanı''nın en masumu olarak görülmesi mi sizce?'' sorusuna cevap veren Dizdar, bombayı patlatıyor:
- Evet, çok güzel tepkiler geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Seyircilerimize çok teşekkür ederim bu vesileyle. Fakat tek masum Gülben mi ki? Bence “Masumlar Apartmanı”nda herkes masum. Herkes hüzünlü, herkes dertli. Aynı zamanda herkesin karanlık tarafı var.