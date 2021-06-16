Masumlar Apartmanı'nda Gülseren Budayıcıoğlu sürprizi!
TRT1 'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin hikayesinde imzası olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi. Dizinin hayranlarını sevindirecek ipuçları veren Budayıcı, dizinin gelecek bölümlerde izleyiciyi güzel sürprizler beklediğinin ipucunu verdi.
Bugüne kadar ekranlarda izlenme rekoru kıran Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin hikayesinde imzası olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Kral Kaybederse isimli yeni bir romanı daha dizi haline getirilecek olan Budayıcıoğlu, ekranların en sevilen dizilerinden biri olan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi.
Hikayenin ana karakterlerinden biri olan İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılmasıyla dizinin geleceğiyle ilgili tedirgin olan izleyici, Budayıcıoğlu’nun açıklamasıyla biraz olsun ferahlayacak. Zira Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Masumlar Apartmanı’nı güzel günlerin beklediğini duyurdu.
Farah Zeynep Abdullah’ın yerine geçecek ismi kendisinin de bilmediğini belirten Budayıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
“Masumlar Apartmanı geçen hafta sezon finali yaptı. Dizide İnci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bölümde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkaç kez bir araya gelme fırsatım oldu.