Masumlar Apartmanı'nda Gülseren Budayıcıoğlu sürprizi!

Bugüne kadar ekranlarda izlenme rekoru kıran Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin hikayesinde imzası olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Kral Kaybederse isimli yeni bir romanı daha dizi haline getirilecek olan Budayıcıoğlu, ekranların en sevilen dizilerinden biri olan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonuyla ilgili ipuçları verdi.