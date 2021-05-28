Masumlar Apartmanı'nda başrol ayrılığı! Sezon finalinde bırakıp gidiyor
TRT1'deki Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali gelecek haftaya damga vuracak. Masumlar Apartmanı'nın başrolü diziye veda ediyor.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarına ara vermeye hazırlanıyor. Salı akşamları hem reytingleri sallayan hem de sosyal medyada en çok konuşulan dizi olmayı başaran Masumlar Apartmanı 1 Haziran'da sezon finali yapacak.
Sezon finalinde ise seyirciye büyük sürprizler var. Bir oyuncu diziye katılırken bir oyuncu diziden ayrılıyor. Uğur Uzunel'in hayat verdiği Esat karakterinin annesi diziye katılıyor. Usta oyuncu Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'na giriş yapacak. Diziye veda eden isim ise izleyiciyi isyan ettiren bir oyuncu...
Dizinin ilk başından beri Birkan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakterinin korktuğu başına geliyor. Naci'yi kazan dairesinde tutması ortaya çıkınca Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı İnci'nin bu durumu öğrenmesiyle işler karışıyor.
Han, İnci'yi aile olmak, çocuk yapmaları için ikna etmeye çalışırken Masumlar Apartmanı'nda ters köşe bir durum yaşanıyor.