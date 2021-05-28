Masumlar Apartmanı'nda başrol ayrılığı! Sezon finalinde bırakıp gidiyor

Sezon finalinde ise seyirciye büyük sürprizler var. Bir oyuncu diziye katılırken bir oyuncu diziden ayrılıyor. Uğur Uzunel'in hayat verdiği Esat karakterinin annesi diziye katılıyor. Usta oyuncu Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'na giriş yapacak. Diziye veda eden isim ise izleyiciyi isyan ettiren bir oyuncu...