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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

TRT1'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na Esat'ın annesi de katılıyor. Bomba bir oyuncu oynayacak.

Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

TRT1'de birbirinden başarılı isimleri bünyesinde barındıran dizi Masumlar Apartmanı sezon finaline doğru bomba bir transfer gerçekleştirdi. Son zamanlarda dizide Esat ve Gülben karakterleri ön plandayken hikayeye bu yönde bir ek düşünüldü ve Esat'ın annesi eklendi.

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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

Önümüzdeki hafta final yapması beklenen Masumlar Apartmanı Eylül ayında yeniden seyirciyle buluşacak. Dizide Esat'ın annesini ise ünlü oyuncu Tülay Bursa oynayacak. 

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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

Esat ve Gülben açısından her şey oldukça yolunca ilerlerken Esat'ın annesinin diziye etkisi ise seyircinin şimdiden merak konusu oldu. 

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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer Esat'ın annesini bakın kim oynayacak

Tülay Bursa: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1 Ocak 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu, 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

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