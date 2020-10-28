Masumlar Apartmanı yıldızları Ezgi Mola ve Farah Zeynep bakın ne paylaştılar

Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Başarılı oyunculuklarıyla her hafta sosyal medyaya damgasını vuran yıldızlar, bu kez paylaşımlarıyla gülmekten kırdı geçirdi. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde İnci evlendiği Han ve ailesine dair sırları yavaş yavaş öğrenmeye başladı.