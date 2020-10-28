Masumlar Apartmanı yıldızları Ezgi Mola ve Farah Zeynep bakın ne paylaştılar
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı yıldızları gülmekten kırdı geçirdi. Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Başarılı oyunculuklarıyla her hafta sosyal medyaya damgasını vuran yıldızlar, bu kez paylaşımlarıyla gülmekten kırdı geçirdi. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde İnci evlendiği Han ve ailesine dair sırları yavaş yavaş öğrenmeye başladı.
Safiye, vinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırdı. Safiye ve Gülben, İnci tarafından ''kirletilen'' evlerini temizlemeye çalıştı. Safiye, temizlik için ise birkaç kimyasalı karıştırdığı suya elini bastı.
Dizideki bu anlara gönderme yapan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ise güldüren bir paylaşım yaptı.
Ezgi Mola'nın paylaşımına Abdullah "Tuz ruhunu getir aney" notunu düştü. İki başarılı oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.