Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola'ya Hadise meydan okudu Şükran Ovalı cevap verdi
Haftaya makyajsız videosunu paylaşarak başlayan Hadise, Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola dahil birçok ünlü isme meydan okudu.
Makyajsız haliyle reklam çeken şarkıcı Hadise, sosyal medyada da makyajsız paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce makyajsız bir paylaşım yapan Hadise, Instagram'da yeni bir akım başlatmış ve Seda Bakan'a meydan okumuştu. Güzel şarkıcı, Bakan'dan makyajsız bir paylaşım yapmasını istemişti.
Hadise'nin çağrısına kulak veren Seda Bakan da, makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak topu Hazal Türesan'a atmıştı. Fakat güzel oyuncudan paylaşım gelmeyince makyajsız paylaşım akımı uzun ömürlü olmamıştı.
Hadise bu kez Tülin Şahin, Şükran Ovalı, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz’e meydan okuyarak kampanyayı yeniden hareketlendirdi.
Şükran Ovalı, Hadise'ye anında cevap verdi. Ev halini paylaşan Ovalı ise Songül Öden ve Hazal Kaya'ya pas attı.