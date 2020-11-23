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Masumlar Apartmanı yıldızı Esra Ruşan tek celsede boşandı velayet annede kaldı

TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterini oynayan Esra Ruşan, eşi Fatih Kızıkgök ile tek celsede boşandı.

Masumlar Apartmanı dizisine başlamadan önce Arka Sokaklar, Vatanım Sensin gibi dizilerde boy gösteren Esra Ruşan, bu kez özel hayatıyla ilgili gündeme geldi.

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Başarılı oyuncunun geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. 

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Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

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Esra Ruşan: 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 

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