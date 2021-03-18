Masumlar Apartmanı seyircisi isyanı bastı 'Bu kadar da olmaz artık yeter'
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayımlandı. Seyirci, sosyal medyada isyan etti.
Masumlar Apartmanı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Fakat bu kez izleyenler sosyal medyada isyan etti. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde herkesi hüzün sardı. Babasını kaybeden İnci, Safiye'den de yediği tokatla saldırganlaştı. Safiye, İnci'ye sert çıkmak yerine duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşma sayesinde İnci, daha da iyi bir hal aldı.
Gülben, Esat'ın kendisine olan ilgisi ve Esat'ın ona aldığı hediyenin mutluluğunu yaşarken yere çakıldı. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, Esat'ın Esra'da kaldığını da öğrenince yıkıldı. Kriz geçiren Gülben, televizyon ekranları başındakileri de hüzne boğdu.
Han ise hastalığı iyice ilerleyen Naci'den gitmesini istedi. Safiye'nin karşısında da atak geçiren ve zor anlar yaşayan Naci ise büyük bir üzüntü içinde İstanbul'u ve Safiye'yi terk etmeye karar verdi.
Naci, kızının yanında olabilmek için Ankara'ya döneceğini Safiye'ye söyledi. Ancak Han'ın konuşmalarını duyan Gülben ise Safiye'ye, Naci'nin Han yüzünden gittiğini söyledi. Naci'yi durdurmak isteyen Safiye'nin yardımına ise İnci koştu.