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Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek

Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek

TRT 1'in en çok sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın finali için geri sayım başladı. Dizi haziran ayında final yapacak. Satışa çıkarılan binanın en büyük talibi ise Bülent Ersoy...

Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek

İki hafta sonra final yapacak olan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin çekildiği Beyoğlu’ndaki ‘Temel Apartmanı’, 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıktı. Apartmana Bülent Ersoy talip oldu. 

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Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek

Asmalımescit Jurnal Sokak’ta bulunan apartman 1900’lü yılların başında inşa edildi. Aynı apartmanda daha önce Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı ‘Şahsiyet’ dizisi çekildi. Bu dizideki adı da ‘Mebrure Apartmanı’ydı. 

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Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek

Daha önce ‘Şahsiyet’ dizisinin çekimlerinde, sonra da ‘Masumlar Apartmanı’nda kullanılan bina neredeyse oyuncular kadar meşhur olmuştu. Beyoğlu Jurnal Sokak’taki oyuncular kadar meşhur olmuştu.

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Masumlar Apartmanı satılıyor! Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek
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