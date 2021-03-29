Masumlar Apartmanı Safiye'si Ezgi Mola sevgilisiyle doğum gününü böyle kutladı
Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi, Mola'nın doğum günü için özel pasta yaptırdı.
TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakteriyle gönüllere taht kuran, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Ezgi Mola, yeni yaşına girdi. Doğum günü için hediye kabul etmek yerine çocuklar için bir vakfa bağış yapılmasını isteyen Mola, bu hamlesiyle de alkışları topladı.
Ezgi Mola'nın uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı da sevgilisinin doğum günü için özel bir pasta yaptırdı. ''İyi ki doğdun sevgilim'' yazılı pastayla Mola pozunu verdi ve fotoğrafının altına şunları yazdı:
"Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz , ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize.''
''Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim, her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun. Sağlıkla, aşkla, huzurla."