Masumlar Apartmanı Safiye fena maskara oldu yaptığı hareket olay!

Dizide temizlik hastası olan Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola ise performansı ile seyirciden her hafta alkışı kapıyor. Ailenin en büyüğü ve temizlik hastası olan Safiye son bölüme yaptığı hareket ile damga vurdu, fena ti'ye alındı.

İşte Safiye'yi maskara eden o sahne...