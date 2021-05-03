Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Fahrettin Koca'ya böyle seslendi
TRT1'deki Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.
Farah Zeynep Abdullah, 17 günlük tam kapanma kararının ardından dizi setlerinde çalışanların da aşılanması gerektiği görüşünü sosyal medyada paylaştı. Genç oyuncu Oyuncular sendikasının da desteğini aldı.
Saatlerce aynı ortamda çalışan ve kimi zaman 100 kişiyi geçen setlerde, tüm önlemlerin alınmasına karşılık hem oyuncular hem de kamera arkası çalışanlar arasında koronavirüs vakaları da artıyor. Bu sebeple sendika ve pek çok oyuncu aşı talebinde bulunuyor.
Farah Zeynep Abdullah da bu konuda isyan eden isimlerden biri. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
''Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı.''
''Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım ve mantığım almıyor.''