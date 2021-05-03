Masumlar Apartmanı oyuncusu Farah Zeynep Fahrettin Koca'ya böyle seslendi

Saatlerce aynı ortamda çalışan ve kimi zaman 100 kişiyi geçen setlerde, tüm önlemlerin alınmasına karşılık hem oyuncular hem de kamera arkası çalışanlar arasında koronavirüs vakaları da artıyor. Bu sebeple sendika ve pek çok oyuncu aşı talebinde bulunuyor.