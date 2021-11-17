Masumlar Apartmanı Masterchef Yalancı Sana Söz Evlilik Hakkında Her Şey Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku!
16 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'u hüsrana uğrattı.
Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersiz olduğu Yalancı reytingde ilk 10'a giremedi.
ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün bir türlü kavuşamayan 38 yıllık büyük aşk, konu olarak ele alındı. Programa katılan Servet Uzgur, 1983 yılında aynı mahallede yaşadığı Havva Hanım'la birbirlerine aşık olduğu program reyting yarışında zirve yarışında umduğunu bulamadı.
Kayıplar, Faili meçhul cinayetler gibi birçok bilinmeyen olayın perde arkasının aydınlandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı reytingde umduğunu bulamadı.
Ömer, babası Azmi’nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kaldığı Sana Söz reytingde ilk 10'a giremedi.